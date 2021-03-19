Эксперт прокомментировал динамику курса рубля

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал динамику курса рубля.
Эксперт прокомментировал динамику курса рубля
  • РИА Новости

«Главные факторы снижения отечественной валюты — санкционная риторика со стороны США и нефтяные котировки», — цитирует эксперта ФАН.

По словам Деева, дальнейшие движения рубля будут зависеть от общей ситуации на рынках, от динамики пандемии и цен на нефть.

Эксперт не исключил, что рубль в паре с долларом выйдет на уровень 75—76 рублей, в паре с евро приблизится к отметке 90 рублей.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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