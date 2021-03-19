Эксперт прокомментировал динамику курса рубля

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал динамику курса рубля.

«Главные факторы снижения отечественной валюты — санкционная риторика со стороны США и нефтяные котировки», — цитирует эксперта ФАН.

По словам Деева, дальнейшие движения рубля будут зависеть от общей ситуации на рынках, от динамики пандемии и цен на нефть.

Эксперт не исключил, что рубль в паре с долларом выйдет на уровень 75—76 рублей, в паре с евро приблизится к отметке 90 рублей.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.