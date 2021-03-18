Минсельхоз заявил о стабилизации цен на хлеб и молоко

Минсельхоз России отметил стабилизацию цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу товаров в стране.

«В настоящее время, по данным регионов, ситуация с обеспечением населения социально значимой продукцией и ценами на неё стабильна. В частности, в результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна отмечается снижение стоимости на основные зерновые культуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «стабилизировались цены на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу».

Ранее в Министерстве сельского хозяйства оценили ситуацию на рынке сахара в России.