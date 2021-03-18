Эксперт оценил прогноз ослабления рубля во второй половине года

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что прогнозируемое аналитиками ослабление российского рубля до 77 за доллар во второй половине 2021 года не станет сильным обвалом.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Такой макроэкономической стабильности, которая есть сегодня в России, не было и во времена новой России, и во времена СССР», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, в ситуации с рублём есть два непрогнозируемых аспекта: ситуация с COVID-19 и санкционная риторика.

Доллар стоимостью 75—77 рублей — «не такое уж страшное поведение валюты, и она принципиально галопирующим образом на инфляцию (и даже на продуктовую инфляцию) повлиять не может», заявил в связи с этим эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.