Эксперт оценил прогноз ослабления рубля во второй половине года
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Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
«Такой макроэкономической стабильности, которая есть сегодня в России, не было и во времена новой России, и во времена СССР», — отметил эксперт.
Однако, по его словам, в ситуации с рублём есть два непрогнозируемых аспекта: ситуация с COVID-19 и санкционная риторика.
Доллар стоимостью 75—77 рублей — «не такое уж страшное поведение валюты, и она принципиально галопирующим образом на инфляцию (и даже на продуктовую инфляцию) повлиять не может», заявил в связи с этим эксперт.
Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.