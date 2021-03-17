Эксперт оценил ситуацию на рынке топлива

Управляющий партнёр компании «Монтранс» Станислав Емельянов оценил ситуацию на рынке топлива.

«Что касается повышения цен на бензин и дизельное топливо, то мы ежегодно можем наблюдать сезонные изменения, например связанные с началом посевной весной», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, время от времени нефтеперерабатывающие заводы закрываются на профилактику, из-за чего в некоторых регионах образуется нехватка нефтепродуктов.

Как отметил Емельянов, резких скачков не прогнозируется.

«К тому же в последний год наблюдается снижение цены на баррель нефти в мире — это было довольно резкое снижение», — добавил он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.