Эксперт оценил ситуацию на рынке топлива
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- РИА Новости
«Что касается повышения цен на бензин и дизельное топливо, то мы ежегодно можем наблюдать сезонные изменения, например связанные с началом посевной весной», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, время от времени нефтеперерабатывающие заводы закрываются на профилактику, из-за чего в некоторых регионах образуется нехватка нефтепродуктов.
Как отметил Емельянов, резких скачков не прогнозируется.
«К тому же в последний год наблюдается снижение цены на баррель нефти в мире — это было довольно резкое снижение», — добавил он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.