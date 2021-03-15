Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев прокомментировал факторы, повлиявшие на рост курса рубля по отношению к доллару и евро.
Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке
  • Gettyimages.ru

«Санкции, которые были обещаны Западом, пока ещё в стадии обсуждения, и большая часть из того, что гарантированно будет принято, будет касаться отдельных персоналий. Вопрос введения санкций против российского госдолга пока ещё в стадии обсуждения, и неизвестно, выйдет ли он из неё. Нефть стабильна, даже последнее заседание ОПЕК не смогло поколебать плавный рост цен на неё. Растущая в цене нефть — это для нас благо, потому что у нас значительная часть бюджета формируется за счёт экспорта энергоносителей, поэтому это плюс», — сказал Коренев в беседе с радиостанцией Sputnik.

Однако, по его мнению, радикального изменения тренда пока не происходит, мы наблюдаем лишь «локальные колебания» курса рубля. Эксперт отметил, что в настоящий момент количество позитивных факторов перевешивает количество негативных.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить