Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев прокомментировал факторы, повлиявшие на рост курса рубля по отношению к доллару и евро.

«Санкции, которые были обещаны Западом, пока ещё в стадии обсуждения, и большая часть из того, что гарантированно будет принято, будет касаться отдельных персоналий. Вопрос введения санкций против российского госдолга пока ещё в стадии обсуждения, и неизвестно, выйдет ли он из неё. Нефть стабильна, даже последнее заседание ОПЕК не смогло поколебать плавный рост цен на неё. Растущая в цене нефть — это для нас благо, потому что у нас значительная часть бюджета формируется за счёт экспорта энергоносителей, поэтому это плюс», — сказал Коренев в беседе с радиостанцией Sputnik.

Однако, по его мнению, радикального изменения тренда пока не происходит, мы наблюдаем лишь «локальные колебания» курса рубля. Эксперт отметил, что в настоящий момент количество позитивных факторов перевешивает количество негативных.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.