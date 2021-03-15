Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал RT данные о снижении курса доллара до 73 рублей.

«Могу сказать, что колебания, которые мы сейчас наблюдаем, — это текущие колебания, которые с конца зимы — начала весны на протяжении длительного периода происходят. Это связано как раз с окончанием первого квартала, сдачей соответствующей отчётности, соответствующих выплат, особенно крупных налогоплательщиков, налоговых платежей. Это, в общем-то, зачастую приводит к таким вот определённым колебаниям на валютном рынке»,— пояснил эксперт.

Он добавил, что есть и общие тенденции, такие как, например, усиление или ослабление санкционных действий. 

«И в совокупности это и приводит к таким локальным колебаниям курса. Что касается сегодняшней ситуации, я не думаю, что здесь мы можем наблюдать какой-то устойчивый тренд... Каких-то серьёзных колебаний, каких-то серьёзных процессов, которые могут привести к каким-то радикальным изменениям, я не вижу. Я думаю, что общий тренд достаточно стабильный на 2021 год», — заключил он в беседе с RT. 

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов в понедельник, 15 марта, опустился до 73 рублей.

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