Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти

Эксперт в сфере энергетики, редактор сайта geopoliticapetrolera.com Мигель Хаймес оценил ситуацию на рынке нефти.

«Саудовская Аравия снизила добычу, это положительно сказалось на ценах на нефть. Приходит в чувство мировая промышленность, стали больше летать самолёты. Мир будет нуждаться в нефти всё больше. Будет ли успевать предложение за спросом? Вот это вопрос», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, в настоящее время все нуждаются в скорейшем возвращении к нормальному ритму жизни.

Как считает Хаймес, вопрос баланса между возможностями производителей и спросом будет основным для понимания того, какие цены стоит ожидать в ближайшем и дальнейшем будущем.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.