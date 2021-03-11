Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти

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Эксперт в сфере энергетики, редактор сайта geopoliticapetrolera.com Мигель Хаймес оценил ситуацию на рынке нефти.
Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти
  • Reuters

«Саудовская Аравия снизила добычу, это положительно сказалось на ценах на нефть. Приходит в чувство мировая промышленность, стали больше летать самолёты. Мир будет нуждаться в нефти всё больше. Будет ли успевать предложение за спросом? Вот это вопрос», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, в настоящее время все нуждаются в скорейшем возвращении к нормальному ритму жизни.

Как считает Хаймес, вопрос баланса между возможностями производителей и спросом будет основным для понимания того, какие цены стоит ожидать в ближайшем и дальнейшем будущем.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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