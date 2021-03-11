Суд признал основателя фабрики «А. Коркунов» банкротом
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Сообщается, что это следует из картотеки арбитражных дел. Подробности не уточняются.
Первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении Коркунова ввели в сентябре по заявлению Агентства по страхованию вкладов, поданному от лица Анкор Банка. Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей.
Арбитражный суд Татарстана признал Анкор Банк банкротом в апреле 2017 года. В марте 2020-го АСВ подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц кредитного учреждения.
Согласно данным на сайте ЦБ, по состоянию на март 2015 года доля Коркунова составляла 49,79%.