Суд признал основателя фабрики «А. Коркунов» банкротом

Короткая ссылка
Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов», основного акционера казанского Анкор Банка Андрея Коркунова банкротом, передаёт РИА Новости.
Суд признал основателя фабрики «А. Коркунов» банкротом
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Сообщается, что это следует из картотеки арбитражных дел. Подробности не уточняются.

Первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении Коркунова ввели в сентябре по заявлению Агентства по страхованию вкладов, поданному от лица Анкор Банка. Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей.

Арбитражный суд Татарстана признал Анкор Банк банкротом в апреле 2017 года. В марте 2020-го АСВ подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц кредитного учреждения.

Согласно данным на сайте ЦБ, по состоянию на март 2015 года доля Коркунова составляла 49,79%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить