Суд признал основателя фабрики «А. Коркунов» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов», основного акционера казанского Анкор Банка Андрея Коркунова банкротом, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что это следует из картотеки арбитражных дел. Подробности не уточняются.

Первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении Коркунова ввели в сентябре по заявлению Агентства по страхованию вкладов, поданному от лица Анкор Банка. Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей.

Арбитражный суд Татарстана признал Анкор Банк банкротом в апреле 2017 года. В марте 2020-го АСВ подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц кредитного учреждения.

Согласно данным на сайте ЦБ, по состоянию на март 2015 года доля Коркунова составляла 49,79%.