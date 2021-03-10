Рубль растёт к евро и снижается к доллару
В ходе торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- © REUTERS/Maxim Shemetov
Курс доллара вырос на 12 копеек — до 74,04 рубля.
Курс евро снизился на 6 копеек и составил 87,95 рубля.
Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.
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