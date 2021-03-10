Рубль растёт к евро и снижается к доллару

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В ходе торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль растёт к евро и снижается к доллару
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Курс доллара вырос на 12 копеек — до 74,04 рубля.

Курс евро снизился на 6 копеек и составил 87,95 рубля.

Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.

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