Рубль растёт к евро и снижается к доллару

В ходе торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара вырос на 12 копеек — до 74,04 рубля. Курс евро снизился на 6 копеек и составил 87,95 рубля. Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.