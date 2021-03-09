ТМК приобрела 86,54% акций ЧТПЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) покупает 86,54% Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).

Соответствующая информация опубликована на сайте ТМК.

«Настоящим совместным заявлением ПАО «ТМК» и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены», — говорится в сообщении.

Как уточняет РБК, цены на акции ЧТПЗ на торгах во вторник, 9 марта, взлетели на 20,46%.

ТМК — крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.