Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с долларом

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв рассказал, что Россия всё больше использует валюты ЕС и Китая в международной торговле.
Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с долларом
  • АГН «Москва»

Как передаёт «ПолитЭксперт», об этом он сказал в ходе онлайн-конференции в медиацентре «Патриот».

«Евро по отношению к доллару несколько возрастает. Но это и неслучайно, потому что госдолг США увеличивается невероятными темпами», — уточнил Гутенёв.

По его словам, госдолг США к концу 2021 года может составить $32 трлн.

Депутат добавил, что первым держателем госдолга США выступает Япония ($1,3 трлн), вторым — Китай ($1,1 трлн).

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.

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