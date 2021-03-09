Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с долларом
- АГН «Москва»
Как передаёт «ПолитЭксперт», об этом он сказал в ходе онлайн-конференции в медиацентре «Патриот».
«Евро по отношению к доллару несколько возрастает. Но это и неслучайно, потому что госдолг США увеличивается невероятными темпами», — уточнил Гутенёв.
По его словам, госдолг США к концу 2021 года может составить $32 трлн.
Депутат добавил, что первым держателем госдолга США выступает Япония ($1,3 трлн), вторым — Китай ($1,1 трлн).
Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.