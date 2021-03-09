Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 88 рублей впервые с сентября 2020 года.

«Здесь, на мой взгляд, несколько причин… Во-первых, сыграла свою роль ситуация, которая возникла на мировом нефтерынке после решения ОПЕК+ не повышать уровень добычи, а сохранить все объёмы на предыдущем уровне с исключением для России и Казахстана. Это чуть-чуть разогнало цены вверх, что, естественно, по общему правилу поддерживает рубль», — пояснил он.

Кроме того, как отметил эксперт, помимо этого, есть ещё пара факторов мирового рынка, например ситуация, связанная с динамикой курса доллара.

«Он несколько дней перед этим достаточно серьёзно подрастал, реагируя на рост доходности американских десятилетних гособлигаций. Сейчас эта тенденция несколько притормозилась… Что касается евро, это уже связано с общеэкономической ситуацией в странах Евросоюза. Сыграли свою роль внутренние наши дела, политика денежных властей… Насколько долго продлится ситуация, сказать трудно. Курс доллара и евро в ближайшей перспективе будут носить неустойчивый характер», — сказал Масленников.

При этом, как добавил специалист, общий прогноз сохраняется.

По его словам, до конца месяца курс евро будет находиться в коридоре 88—90 рублей, а курс доллара — в диапазоне 73—75 рублей.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 88 рублей впервые с сентября 2020 года.

По данным на 14:35 мск, курс доллара снизился на 35 копеек — до 73,85 рубля.

Курс евро упал на 48 копеек и составил 87,96 рубля.