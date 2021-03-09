Власти Москвы рассказали об инвестициях в экономику столицы

Инвестиции столичных предприятий в бюджет Москвы по итогам 2020 года достигли 3,6 трлн рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные Росстата.

Об этом сообщает НСН.

По его словам, это на 1,7% больше, чем в 2019 году.

«В целом за десять лет объём инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза», — констатировал чиновник.

Сохранить инвестиционную активность помогла система мер поддержки, в том числе предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, субсидий и льготных займов, снижение налоговой нагрузки с помощью присвоения специальных статусов.

В дополнение к существующим мерам поддержки бизнеса в 2020 году в Москве запустили ещё две: инвестиционный налоговый вычет и программу стимулирования создания рабочих мест.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.