Власти Москвы рассказали об инвестициях в экономику столицы
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Об этом сообщает НСН.
По его словам, это на 1,7% больше, чем в 2019 году.
«В целом за десять лет объём инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза», — констатировал чиновник.
Сохранить инвестиционную активность помогла система мер поддержки, в том числе предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, субсидий и льготных займов, снижение налоговой нагрузки с помощью присвоения специальных статусов.
В дополнение к существующим мерам поддержки бизнеса в 2020 году в Москве запустили ещё две: инвестиционный налоговый вычет и программу стимулирования создания рабочих мест.
Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.