В порты России начали поставлять белорусские нефтепродукты

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В российские порты с 5 марта начались поставки первых партий нефтепродуктов из Белоруссии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.
В порты России начали поставлять белорусские нефтепродукты
  • РИА Новости

Отмечается, что 5 марта несколько составов отправили более 5 тыс. тонн белорусского бензина для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» в морском порту Усть-Луга. По данным пресс-службы министерства, отправителем выступил ОАО «Мозырский НПЗ». Груз будет доставлен в терминал «Портэнерго» 9 марта.

При этом вторая отправка с Мозырского НПЗ состоялась 6 марта — была отгружена партия мазута общим объёмом 3,6 тыс. тонн. В министерстве добавили, что этот груз будет перевален в АО «Петербургский нефтяной терминал», морской порт Санкт-Петербург.

В феврале сообщалось, что Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.

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