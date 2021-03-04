Решетников утвердил план оценки требований к бизнесу
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Об этом сообщает «Российская газета».
Минтруд, Минприроды и Роспотребнадзор должны до 1 июня представить доклады о достижении целей регулирования в соответствующих сферах, их рассмотрят Минэкономразвития и Минюст.
Как отметили в МЭР, запуск нового механизма оценки является с этого года одной из главных задач регуляторной политики.
Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.