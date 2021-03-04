В Госдуме предложили ускорить работу банков с заявками от предпринимателей

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Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила ускорить работу банков с заявками от предпринимателей.
В Госдуме предложили ускорить работу банков с заявками от предпринимателей
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Новая программа льготных кредитов для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии, стартует с 9 марта. Чтобы банки не затягивали рассмотрение обращений, следует ограничить срок принятия решений одной неделей, заявила Костенко.

Она подготовила письмо с таким предложением на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.02.2021 № 279, предусматривающее срок рассмотрения кредитной заявки до одной недели», — говорится в письме.

По словам Костенко, в настоящее время банки, как правило, рассматривают обычные, не льготные кредиты, за три-пять дней. Аналогичный срок нужен и при льготном кредитовании, полагает она.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.

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