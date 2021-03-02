Более 33 тысяч человек зарегистрировалось как самозанятые в Нижегородской области

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Более 33 тыс. жителей Нижегородской области выбрали форму ведения бизнеса в качестве самозанятых.
Более 33 тысяч человек зарегистрировалось как самозанятые в Нижегородской области
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

В статусе самозанятых могут зарегистрироваться жители, работающие на территории региона. Также у них не должно быть наёмных сотрудников, а доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

С 1 января 2020 года в области действует специальный налоговый режим для данной категории граждан. Налоговые отчисления для них составляют 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и ИП.

«К примеру, такая схема может быть выгодна для того, кто работает через электронные площадки, занимается перевозками, продаёт товары собственного производства, для фотографов, разнорабочих и других категорий сотрудников», — отметил Никитин.

По его словам, также регистрация в качестве самозанятых позволяет вести деятельность официально, предприниматели могут рассчитывать на поддержку от государства.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве открыли второй флагманский центр занятости «Моя работа» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

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