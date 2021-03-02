Потребление электроэнергии в России в феврале выросло на 2,2% по сравнению с этим же периодом в прошлом году, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

«По оперативным данным, потребление электроэнергии в России в феврале составило 96,67 млрд кВт⋅ч, что на 2,2% превышает показатель за февраль прошлого года, даже с учётом того, что прошлый год был високосным», — приводит его слова ТАСС.

Выработка электроэнергии в России в отчётном месяце выросла на 3,3% по сравнению с февралём 2020 года и составила 98,8 млрд кВт⋅ч, добавили в Центральном диспетчерском управлении.

В декабре 2020 года вице-премьер Александр Новак рассказал о снижении потребления угля в России в 2020 году.