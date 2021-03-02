Эксперт рассказал, почему у россиян увеличилось количество свободных денег

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Аналитик компании «Алор брокер» Алексей Антонов объяснил, почему у россиян выросло количество свободных денег.
Эксперт рассказал, почему у россиян увеличилось количество свободных денег
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Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Единственное объяснение, которое сейчас приходит в голову, — это то, что мы видим, что в последнее время банковские депозиты не отвечают истинным целям инвестирования, накопления: ставки довольно низкие. Люди, которые опасаются, допустим, более агрессивных инструментов фондового рынка (потому что мы видим серьёзные колебания на акции и валюты), всё-таки хранят свои денежные средства по старинке «под подушкой», — прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что россияне активно инвестируют в недвижимость, поскольку этот сектор демонстрирует серьёзный рост.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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