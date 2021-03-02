Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 2 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара вырос на 39 копеек — до 79,55 рубля. Курс евро увеличился на 25 копеек и составил 89,57 рубля. Ранее экономист и аналитик Денис Ракша в беседе с Inforeactor оценил перспективы и возможные сценарии развития рубля в 2021 году.