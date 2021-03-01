Эксперт прокомментировал ситуацию с оливковым маслом

Бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод прокомментировал ситуацию с оливковым маслом.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что рост цен — последствие неурожайного года в Испании, которая считается основным поставщиком оливок в мире.

«Ещё одним поводом для роста может послужить высокий спрос продукта в Китае вследствие пандемии. Кроме того, в некоторых развитых странах, где в период локдауна выплачивали довольно большие деньги, люди отоваривались в продуктовых магазинах, запасаясь в том числе и оливковым маслом», — сказал эксперт.

По его словам, вероятность роста стоимости оливкового масла для России связана с повышением цен на саму продукцию в торговых объектах, а также на товары, которые производятся с использованием этого продукта.

«Например, кондитерские изделия и выпечка солёно-пряная. Но потребитель этого не почувствует, поскольку там этот продукт используется в крайне незначительном количестве», — отметил Холод.

Ещё одним фактором он назвал ситуацию на валютном рынке.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Масложировом союзе России прокомментировали ситуацию с оливковым маслом.