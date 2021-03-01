Аналитик спрогнозировал курс доллара и евро в марте

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов заявил, что в марте рубль будет торговаться в диапазоне 73,4—75,8 в паре с долларом и около 89,1—92,3 в паре с евро.

Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».

«После того как нефтяные котировки вернулись к докризисным показателям, укрепилась и российская валюта. Сейчас нефть торгуется около $64—66 за баррель, такая же цена была в январе 2020 года после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем», — отметил эксперт.

По мере открытия границ и увеличения числа авиарейсов компаниям требуется больше нефти. Заседание стран картеля пройдёт уже 3 марта, инвесторы ожидают решения, заключил аналитик.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.