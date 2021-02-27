S&P назвало три основных риска для российской экономики
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Как следует из презентации агентства, эти риски включают: возможное ужесточение западных санкций, разбалансировку макрополитики и внутриполитическую волатильность.
По словам ведущего аналитика S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, крайних мер со стороны США, например запрета на торговлю суверенным долгом на вторичном рынке, ожидать не стоит.
Базовый сценарий — выборочные ограничения против индивидов, несистемных банков и неэнергетических компаний, отметил он.
Ранее сообщалось, что ВВП России в январе снизился на 2,4% в годовом выражении.
По оценке ЦБ, рост экономики страны в 2021 году будет в диапазоне 3—4%.