S&P назвало три основных риска для российской экономики

Специалисты кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings предупредили о трёх основных рисках, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. Об этом пишет РБК.

Как следует из презентации агентства, эти риски включают: возможное ужесточение западных санкций, разбалансировку макрополитики и внутриполитическую волатильность.

По словам ведущего аналитика S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, крайних мер со стороны США, например запрета на торговлю суверенным долгом на вторичном рынке, ожидать не стоит.

Базовый сценарий — выборочные ограничения против индивидов, несистемных банков и неэнергетических компаний, отметил он.

Ранее сообщалось, что ВВП России в январе снизился на 2,4% в годовом выражении.

По оценке ЦБ, рост экономики страны в 2021 году будет в диапазоне 3—4%.