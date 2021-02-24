В ФРГ выступили за сохранение транзита газа через Украину

Короткая ссылка
Правительство Германии по-прежнему выступает за то, чтобы Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
В ФРГ выступили за сохранение транзита газа через Украину
  • РИА Новости

«Для правительства ФРГ было и остаётся центральным, чтобы Украина и с «Северным потоком — 2» оставалась страной — транзитёром газа», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Зайберт, по этой причине Берлин активно участвовал в том, чтобы при европейском посредничестве Москва и Киев заключили новый договор о транзите.

Он подчеркнул, что это стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения».

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить