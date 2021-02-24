В ФРГ выступили за сохранение транзита газа через Украину

Правительство Германии по-прежнему выступает за то, чтобы Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Для правительства ФРГ было и остаётся центральным, чтобы Украина и с «Северным потоком — 2» оставалась страной — транзитёром газа», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Зайберт, по этой причине Берлин активно участвовал в том, чтобы при европейском посредничестве Москва и Киев заключили новый договор о транзите.

Он подчеркнул, что это стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения».

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».