Рубль растёт к доллару и евро

Короткая ссылка
На открытии торгов в среду, 24 февраля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль растёт к доллару и евро
  • © РИА Новости

Курс доллара снизился на 31 копейку — до 74 рублей.

Курс евро снизился на 40 копеек и составил 89,95 рубля.

Ранее экономист и аналитик Денис Ракша в беседе с Inforeactor оценил перспективы и возможные сценарии развития рубля в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить