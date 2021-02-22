Рубль снижается к доллару

На открытии торгов в понедельник, 22 февраля, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Reuters

Курс доллара вырос на 8 копеек — до 74,16 рубля. Курс евро снизился на 7 копеек и составил 89,82 рубля. Ранее экономист и аналитик Денис Ракша в беседе с Inforeactor оценил перспективы и возможные сценарии развития рубля в 2021 году.