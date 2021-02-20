Блокчейн-консультант прокомментировал рост стоимости биткоина

Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов прокомментировал в беседе с RT данные о том, что стоимость биткоина впервые превысила $57 тыс.

«В принципе, пока что ситуация кардинально меняться не будет до тех пор, пока серьёзно не изменится ситуация с пандемией. Учитывая фундаментальные свойства биткоина, спрос на него будет продолжать повышаться, предложение будет продолжать падать. Давать какие-то прогнозы по поводу дальнейшего поведения на данный момент достаточно сложно. Объективно: бесконечного роста без коррекции не бывает, поэтому, в принципе, какая-то коррекция на несколько процентов абсолютно точно может быть», — пояснил специалист.

При этом он добавил, что говорить о том, что биткоин, например, откатится на какие-то кардинально низкие значения уровня тех, что мы видели в марте прошлого года, скорее всего, не стоит.

По словам эксперта, несмотря на то что капитализация биткоина на текущий день уже превысила $1 трлн, пока что индустрия остаётся достаточно молодой.

Поэтому, как отметил Смирнов, волатильность вплоть до нескольких процентов остаётся совершенно в порядке вещей.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые превысила $57 тыс.