Эксперт оценил инвестиционную привлекательность рубля

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании «Открытие Брокер», эксперт центра «Открытие Resеarch» Андрей Кочетков прокомментировал ситуацию с рублём.

«Конечно, можно было бы ожидать более уверенного укрепления рубля, ведь цена за баррель нефти достигла максимума за 13 месяцев. Впрочем, пока перевешивают другие факторы, которые тоже влияют на курс российской валюты. Начнём с того, что в рубле сейчас очень мала инвестиционная привлекательность. К 15 февраля годовая инфляция в России достигла 5,4%. При этом ключевая ставка Центробанка — 4,25%. Таким образом, отрицательная доходность рубля по ставке регулятора составляет 1,15% по сравнению с текущей положительной доходностью в иене на уровне 0,4% по ставке Банка Японии и совпадает с отрицательной доходностью доллара по ставке ФРС», — заявил аналитик в беседе с Life.ru.

По его словам, картина немного меняется, если учитывать доходность среднесрочных долговых обязательств.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.