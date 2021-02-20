Финансовый аналитик оценил перспективы рубля

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Независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Финансовый аналитик оценил перспективы рубля
  • РИА Новости

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Чечулин отмечает, что доллар испытывает некоторые трудности из-за всё ещё не решённого вопроса с пакетом мер на $1,9 трлн. А в это время евро получает поддержку от плановой вакцинации населения и довольно прогнозируемой монетарной политики. Инфляционные показатели еврозоны выглядят куда более привлекательными, нежели у США.

Эксперт также отмечает снижение цен на нефть и антироссийские санкции в качестве поводов для беспокойства.

Исходя из этого, не стоит ожидать укрепления национальной валюты в последнюю неделю февраля, уверен аналитик. Скорее всего, ожидается возврат к уровням 74,17—74,43 против доллара. А против евро возможно тестирование значений в 90 рублей.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть. 

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