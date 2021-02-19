В Госдуме прокомментировали подписание соглашения с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов в портах России

Член думского комитета по энергетике Дмитрий Ионин прокомментировал подписание соглашения с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов в портах России.

«Оно важно с точки зрения более рационального выстраивания взаимоотношений в плане экспорта и импорта нефтепродуктов», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, страны выработали общие правила игры. Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.

Речь идёт о перевалке более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в 2021—2023 годах.