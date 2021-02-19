В Госдуме прокомментировали подписание соглашения с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов в портах России
- РИА Новости
«Оно важно с точки зрения более рационального выстраивания взаимоотношений в плане экспорта и импорта нефтепродуктов», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, страны выработали общие правила игры. Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.
Речь идёт о перевалке более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в 2021—2023 годах.