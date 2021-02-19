В Госдуме прокомментировали подписание соглашения с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов в портах России

Короткая ссылка
Член думского комитета по энергетике Дмитрий Ионин прокомментировал подписание соглашения с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов в портах России.
В Госдуме прокомментировали подписание соглашения с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов в портах России
  • РИА Новости

«Оно важно с точки зрения более рационального выстраивания взаимоотношений в плане экспорта и импорта нефтепродуктов», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, страны выработали общие правила игры. Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.

Речь идёт о перевалке более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в 2021—2023 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить