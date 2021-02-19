Количество самозанятых в Москве превысило 500 тысяч
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В столице зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в стране.
«Популярность специального налогового режима для самозанятых у москвичей продолжает расти. Несмотря на то что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тыс. человек, что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее, по сообщениям НСН, Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.