Количество самозанятых в Москве превысило 500 тысяч

Количество самозанятых в Москве выросло в 2,4 раза по сравнению с показателями 2020 года. На 1 февраля их число достигло 504,6 тыс.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В столице зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в стране.

«Популярность специального налогового режима для самозанятых у москвичей продолжает расти. Несмотря на то что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тыс. человек, что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее, по сообщениям НСН, Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.