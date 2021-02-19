Эксперт назвал признаки, свидетельствующие о возможном закрытии банка

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артём Тузов назвал признаки, свидетельствующие о возможном закрытии банка.
Эксперт назвал признаки, свидетельствующие о возможном закрытии банка
  • Reuters

«Стоит уточнять, отозвана лицензия банка или аннулирована. Во втором случае владельцы сами просят ликвидировать организацию, но готовы расплатиться с вкладчиками и кредиторами из собственных средств. Чтобы избежать проблем, лучше всегда читать новости и просматривать сайт Центробанка», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, информацию также можно найти на сайте Агентства по страхованию вкладов и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Тузов отметил, что тревожным сигналом может стать не только плохая отчётность за несколько кварталов, но и уголовные дела, скандалы, связанные с топ-менеджментом банка.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал, что банкам потребуется не менее десяти лет, чтобы полностью заменить пластиковые карты на цифровые.

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