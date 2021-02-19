В Томской области сообщили о росте числа индивидуальных инвестсчетов

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В томском отделении Сибирского ГУ Центрального банка России сообщили, что жители Томской области к январю 2021 года открыли более 29 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), что в два раза превышает показатель предыдущего отчётного периода.
В Томской области сообщили о росте числа индивидуальных инвестсчетов
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.  

«Томская область находится в тройке регионов Сибири с максимальной долей жителей, имеющих ИИС. На 1 января 2021 года такие счета были почти у 3% населения региона. В среднем ежемесячный прирост ИИС составил более 1,3 тыс. счетов», — говорится в сообщении.

Помимо возможного дохода от вложений, индивидуальные инвестиционные счета дают право на получение налоговых льгот — ежегодно можно получить налоговый вычет в размере 13% от внесённой за отчётный год суммы в пределах 400 тыс. рублей или оформить единоразовый вычет за весь срок владения счётом, который позволит не платить НДФЛ с инвестиционного дохода. Чтобы действовали налоговые вычеты, счёт должен быть открыт не менее трёх лет.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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