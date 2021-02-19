Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 19 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Reuters

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 73,96 рубля. Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 89,44 рубля. Ранее экономист и аналитик Денис Ракша в беседе с Inforeactor оценил перспективы и возможные сценарии развития рубля в 2021 году.