Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 19 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- Reuters
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 73,96 рубля.
Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 89,44 рубля.
Ранее экономист и аналитик Денис Ракша в беседе с Inforeactor оценил перспективы и возможные сценарии развития рубля в 2021 году.
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