Рубль снижается к доллару и евро

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На открытии торгов в пятницу, 19 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль снижается к доллару и евро
  • Reuters

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 73,96 рубля.

Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 89,44 рубля.

Ранее экономист и аналитик Денис Ракша в беседе с Inforeactor оценил перспективы и возможные сценарии развития рубля в 2021 году.

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