В «Опоре России» рассказали о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.

В беседе с ФАН он отметил, что в 2020 году власти пошли навстречу бизнесу — снизили налоги, не стали пересматривать кадастровую оценку.

По словам Калинина, теперь «в ряде регионов ставку налога на имущество уже 2% сделали — это максимально возможная ставка в России».

Как отметил Калинин, они пытаются убедить людей в том, что нужно больше инвестировать, повышать доходы.

«А если имущественные налоги, арендные платежи в муниципалитетах в несколько раз вырастают, кто в этой ситуации будет инвестировать больше?» — добавил он.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.