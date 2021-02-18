РНКБ заключил договоры на кредитование МСБ более чем на 7 млрд рублей

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По сообщениям пресс-службы РНКБ, банк заключил договоры на кредитование бизнеса в России на 7 млрд рублей с начала текущего года.
РНКБ заключил договоры на кредитование МСБ более чем на 7 млрд рублей
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ».

«С января 2021 года РНКБ подписал с представителями малого и среднего бизнеса кредитные договоры на общую сумму более 7 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей будет выдано застройщикам в рамках проектного финансирования с использованием эскроу-счетов согласно 214-ФЗ», — говорится в сообщении.

В рамках льготных программ Министерства экономического развития России со ставкой до 7% годовых и Министерства сельского хозяйства со ставкой до 5% годовых банк уже выдал кредиты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на общую сумму около 600 млн рублей.

В этом году банк также запустил пилотный проект для улучшения условий кредитования сельхозпроизводителей по предоставлению беззалогового кредитования в размере до 3 млн рублей.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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