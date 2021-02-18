Эксперт оценил влияние пандемии на рынок российской сейсморазведки

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Президент ПАО «Геотек Сейсморазведка» Владимир Толкачёв оценил влияние пандемии и пакта ОПЕК+ о снижении добычи на отрасль.
Эксперт оценил влияние пандемии на рынок российской сейсморазведки
  • Reuters

«Как ни странно это звучит, основное влияние на наш бизнес, как и на весь рынок сейсморазведки России, оказали не перечисленные факторы, а отмена целого ряда налоговых льгот недропользователям. Компании тут же отреагировали секвестрами инвестиционной части своих бюджетов», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, из имеющихся данных следует, что рынок наземной сейсморазведки России уменьшился более чем на 30%, примерно на столько же снизились объёмы работ основных подрядчиков.

«Число клиентов в целом не претерпело изменений, а вот структура портфеля изменилась существенно. То же и с географией: «в среднем по больнице» всё в порядке, но в отдельных регионах снижение объёмов СРР очень существенное», — сообщил Толкачёв.

Как отметил эксперт, если говорить конкретно о сейсморазведке, то отрасли ещё повезло.

Как сообщала газета «Известия», в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) рассказали о перспективах угольной промышленности.

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