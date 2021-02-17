Эксперт прокомментировала рост цен на нефть

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Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала рост цен на нефть.
Эксперт прокомментировала рост цен на нефть
  • Reuters

«Рост цен на нефть происходит из-за того, что в мире идёт постепенная вакцинация против COVID-19. В связи с этим ослабляются ограничения, которые были введены для бизнеса во многих европейских странах, и восстанавливается экономическая активность», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, ждать дальнейшего повышения не стоит. Как считает Мильчакова, для движения цены до $70 за баррель требуются более существенные и фундаментальные факторы.

«Например, это может произойти, если пандемия полностью уйдёт», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent поднималась в ходе торгов выше $64 за баррель.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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