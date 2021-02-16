Экономист прокомментировал динамику курса биткоина

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Специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко прокомментировал динамику курса биткоина.
Экономист прокомментировал динамику курса биткоина
  • Reuters

«Биткоин будет волатилен до бесконечности как вверх, так и вниз, потому что это условное платёжное средство, растущее на фоне исключительно спекулятивных действий», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, такое платёжное средство никогда не станет альтернативой «живым» деньгам. Как отметил эксперт, нельзя иметь средства в кошельке, когда их цена определяется за секунды.

Зайченко также напомнил, что криптовалюта — это не физическое монетарное или платёжеспособное средство, а компьютерная программа или платформа, блокчейн, то есть выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков с информацией.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

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