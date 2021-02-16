В Крыму расширили перечень отраслей, которые могут претендовать на господдержку

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В Крыму обновили перечень отраслей, которые могут претендовать на государственную поддержку.
В Крыму расширили перечень отраслей, которые могут претендовать на господдержку
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В обновлённые перечни видов деятельности и организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки, вошли ОКВЭДы, относящиеся к сфере дополнительного образования и предоставления услуг по дневному уходу за детьми, а также бытовых услуг — это работа ателье, мастерских, парикмахерских, фотоателье и так далее», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Условия для выплат остались прежними: сохранение численности работников в количестве не менее 90% к марту 2020 года, а также регистрация и осуществление деятельности на территории полуострова.

Компании, которые выполнили эти обязательства и признаны пострадавшими из-за коронавирусных ограничений, могут претендовать на компенсацию в размере 12 130 рублей на каждого работника за каждый месяц с июня по декабрь 2020 года.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.

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