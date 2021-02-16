Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдёт в Уфе в мае

Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский нефтегазохимический форум состоятся в Уфе 25—28 мая.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Мероприятия будут впервые организованы в гибридном формате. В частности, помимо традиционной экспозиции на площадке ВДНХ ЭКСПО, запланирована виртуальная выставка.

К настоящему времени свои планы участвовать в выставке подтвердили компании из Уфы, Москвы, Великого Новгорода, Самары, а также Австрии.

Что касается форума, то в рамках деловой программы предусмотрена работа стратегической сессии и более чем 20 отраслевых секций.

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