Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдёт в Уфе в мае

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Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский нефтегазохимический форум состоятся в Уфе 25—28 мая.
Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдёт в Уфе в мае
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Об этом сообщает oilcapital.ru.

Мероприятия будут впервые организованы в гибридном формате. В частности, помимо традиционной экспозиции на площадке ВДНХ ЭКСПО, запланирована виртуальная выставка.

К настоящему времени свои планы участвовать в выставке подтвердили компании из Уфы, Москвы, Великого Новгорода, Самары, а также Австрии.

Что касается форума, то в рамках деловой программы предусмотрена работа стратегической сессии и более чем 20 отраслевых секций.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.

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