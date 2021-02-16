Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдёт в Уфе в мае
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Мероприятия будут впервые организованы в гибридном формате. В частности, помимо традиционной экспозиции на площадке ВДНХ ЭКСПО, запланирована виртуальная выставка.
К настоящему времени свои планы участвовать в выставке подтвердили компании из Уфы, Москвы, Великого Новгорода, Самары, а также Австрии.
Что касается форума, то в рамках деловой программы предусмотрена работа стратегической сессии и более чем 20 отраслевых секций.
Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.