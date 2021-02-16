Аналитик прокомментировал ситуацию с биткоином

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Инвестиционный аналитик, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский высказал мнение, что стабильный рост биткоина связан с волной корпоративного интереса к криптовалютам.
Аналитик прокомментировал ситуацию с биткоином
  • Reuters

Рост биткоина может продолжиться и в дальнейшем, сказал он в эфире радио Sputnik.

«Если говорить о криптовалютах, биткоин — точно состоявшаяся тема, потому что ему те же самые банки и институционалы сейчас не дадут упасть или кануть в небытие», — сказал он.

Однако стабильность и репутация криптобирж, которых стало «слишком много», по словам Рожанковского, могут «вызывать вопросы».

«Здесь будет колоссальный отсев, останется, может быть, десяток устойчивых, обеспеченных собственными активами. Мой призыв — не лезть в незнакомые новые биржи. Сейчас это очень модная вещь, даже среди российских венчурных инвесторов, — открывать криптобиржи. Я скептически отношусь к этим проектам», — признался эксперт.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

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