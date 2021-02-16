Эксперт высказался о перспективах вывоза угля по Севморпути

Короткая ссылка
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал перспективы вывоза угля по Северному морскому пути (СМП).
Эксперт высказался о перспективах вывоза угля по Севморпути
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Уголь никуда не девается из мирового энергобаланса, пусть в ЕС и собираются ускоренно отказаться как от угольной генерации, так и от топливной энергетики», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, уголь будет востребованным до 2050—2060 годов.

«Что касается проектов AEON, то многое зависит от себестоимости поставок через СМП даже в том случае, если суда будут построены», — отметил Юшков.

Ранее РБК сообщал, что компании «Северная звезда» (входит в холдинг AEON Романа Троценко) для вывоза угля по Севморпути потребуется 28 судов ледового класса к 2032 году.

Как сообщала газета «Известия», в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) рассказали о перспективах угольной промышленности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить