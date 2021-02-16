Эксперт высказался о перспективах вывоза угля по Севморпути
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- РИА Новости
«Уголь никуда не девается из мирового энергобаланса, пусть в ЕС и собираются ускоренно отказаться как от угольной генерации, так и от топливной энергетики», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, уголь будет востребованным до 2050—2060 годов.
«Что касается проектов AEON, то многое зависит от себестоимости поставок через СМП даже в том случае, если суда будут построены», — отметил Юшков.
Ранее РБК сообщал, что компании «Северная звезда» (входит в холдинг AEON Романа Троценко) для вывоза угля по Севморпути потребуется 28 судов ледового класса к 2032 году.
Как сообщала газета «Известия», в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) рассказали о перспективах угольной промышленности.