Эксперт высказался о перспективах вывоза угля по Севморпути

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал перспективы вывоза угля по Северному морскому пути (СМП).

«Уголь никуда не девается из мирового энергобаланса, пусть в ЕС и собираются ускоренно отказаться как от угольной генерации, так и от топливной энергетики», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, уголь будет востребованным до 2050—2060 годов.

«Что касается проектов AEON, то многое зависит от себестоимости поставок через СМП даже в том случае, если суда будут построены», — отметил Юшков.

Ранее РБК сообщал, что компании «Северная звезда» (входит в холдинг AEON Романа Троценко) для вывоза угля по Севморпути потребуется 28 судов ледового класса к 2032 году.

Как сообщала газета «Известия», в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) рассказали о перспективах угольной промышленности.