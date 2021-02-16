В России выразили готовность к сотрудничеству с новой главой ВТО
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Россия последовательно выступала за скорейшее назначение нового руководителя ВТО, активно участвовала в консультациях с другими членами организации по этому вопросу. Мы удовлетворены успешным окончанием выборов, проведённых в сжатые сроки, несмотря на пандемию коронавируса», — сказал он.
Вместе с этим Решетников выразил уверенность, что опыт и авторитет новой главы ВТО позволит ей успешно решать актуальные задачи, стоящие перед организацией.
«Мы намерены конструктивно сотрудничать с новым гендиректором, содействовать её усилиям по совершенствованию организации на благо её членов, добиваться повышения эффективности регулярной и переговорной работы на площадке ВТО», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала назначена генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО).