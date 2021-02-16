В России выразили готовность к сотрудничеству с новой главой ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что российская сторона намерена сотрудничать с новым гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО) нигерийкой Нгози Оконджо-Ивеалой.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Россия последовательно выступала за скорейшее назначение нового руководителя ВТО, активно участвовала в консультациях с другими членами организации по этому вопросу. Мы удовлетворены успешным окончанием выборов, проведённых в сжатые сроки, несмотря на пандемию коронавируса», — сказал он.

Вместе с этим Решетников выразил уверенность, что опыт и авторитет новой главы ВТО позволит ей успешно решать актуальные задачи, стоящие перед организацией.

«Мы намерены конструктивно сотрудничать с новым гендиректором, содействовать её усилиям по совершенствованию организации на благо её членов, добиваться повышения эффективности регулярной и переговорной работы на площадке ВТО», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала назначена генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО).