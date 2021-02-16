Экономист прокомментировал рост стоимости биткоина

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные о том, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и достигла отметки почти $50 тыс.

«У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны пользователей... И он очень сильно зависит от информационных вбросов, сообщений, которые касаются его судьбы и статуса», — объяснил эксперт.

Как полагает Беляев, ещё некоторое время на ажиотажной волне биткоин продолжит свой рост.

«Но поскольку у него нет материальной основы, видимо, будет коррекция вниз. Уже, конечно, ниже определённой отметки он не опустится: где-то, наверное, $20—30 тыс. — это нижняя граница», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и достигла отметки почти $50 тыс.