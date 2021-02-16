Экономист прокомментировал рост стоимости биткоина
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«У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны пользователей... И он очень сильно зависит от информационных вбросов, сообщений, которые касаются его судьбы и статуса», — объяснил эксперт.
Как полагает Беляев, ещё некоторое время на ажиотажной волне биткоин продолжит свой рост.
«Но поскольку у него нет материальной основы, видимо, будет коррекция вниз. Уже, конечно, ниже определённой отметки он не опустится: где-то, наверное, $20—30 тыс. — это нижняя граница», — заключил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и достигла отметки почти $50 тыс.