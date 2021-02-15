Эксперт оценил темпы восстановления рынка энергоресурсов в мире

Короткая ссылка
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин дал прогноз по восстановлению мирового рынка энергоресурсов.
Эксперт оценил темпы восстановления рынка энергоресурсов в мире
  • Gettyimages.ru

«Стоимость нефти будет зависеть от влияния сразу нескольких факторов. Речь идёт о массовой вакцинации, которая напрямую скажется на реальном спросе на сырьё. Россия сейчас сделала всё возможное, чтобы обеспечить высокий уровень предложения, однако пандемия коронавируса не даёт в полной мере потребителям этим воспользоваться. В данный момент прогнозы более чем оптимистичны», — сказал Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить