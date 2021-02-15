Эксперт оценил темпы восстановления рынка энергоресурсов в мире

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин дал прогноз по восстановлению мирового рынка энергоресурсов.

«Стоимость нефти будет зависеть от влияния сразу нескольких факторов. Речь идёт о массовой вакцинации, которая напрямую скажется на реальном спросе на сырьё. Россия сейчас сделала всё возможное, чтобы обеспечить высокий уровень предложения, однако пандемия коронавируса не даёт в полной мере потребителям этим воспользоваться. В данный момент прогнозы более чем оптимистичны», — сказал Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.