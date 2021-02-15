Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.

«Сделка ОПЕК+ работает, Саудовская Аравия обещала и выполнила свои обязательства по одностороннему сокращению добычи дополнительно на 1 млн баррелей в сутки… Это соглашение о дополнительном ограничении добычи Саудовской Аравии действует на февраль и март 2021 года, поэтому рынок видит, что оно работает, это хорошо. Также ожидается вакцинация. Если она будет достаточно успешной, значит, будут восстанавливаться международные полёты, а мировая авиация — это 10% спроса примерно на нефть в мире», — рассказал специалист.

Он добавил, что новый президент США Джо Байден пришёл на «зелёной повестке» и делает шаги, которые стали восприниматься как давление на нефтяную индустрию, что, в свою очередь, повлияло на рост цены.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent поднималась в ходе торгов выше $63 за баррель впервые с 24 января 2020 года.