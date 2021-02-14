В РАКИБ прокомментировали стоимость биткоина

Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин прокомментировал в беседе с RT данные о том, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку $49 тыс.

По словам специалиста, дело в том, что действуют рыночные законы.

«Спрос на биткоин растёт как на цифровую валюту, которая обеспечивает фактически эквивалент обмена всех остальных криптовалют между собой», — отметил Припачкин.

При этом он добавил, что биткоин выполняет роль цифрового золота, поэтому люди накапливают его запасы.

«Вложения на рынке ограниченны, всё уменьшаются, количество свободных денег, которые направляются на крипторынок, растёт. Поэтому курс будет расти дальше», — уверен Припачкин.

Он не исключил небольшие «коррекции в обратную сторону», но при этом выразил мнение, что в текущем году будет наблюдаться дальнейший рост стоимости биткоина до новых рекордных значений.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку $49 тыс.