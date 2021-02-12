Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
- РИА Новости
«У нас курс рубля в течение нескольких дней достаточно сильно укреплялся… Глобально ничего не поменялось, цены на нефть находятся в довольно узком и весьма стабильном коридоре, никаких серьёзных санкций против России пока введено не было, ситуация и с мировой макроэкономикой, и с отечественной не претерпела изменений за последние дни», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 90 рублей.
Отмечается, что доллар закрепился выше 74 рублей.