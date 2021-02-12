Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев прокомментировал RT ситуацию на валютном рынке.
Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«У нас курс рубля в течение нескольких дней достаточно сильно укреплялся… Глобально ничего не поменялось, цены на нефть находятся в довольно узком и весьма стабильном коридоре, никаких серьёзных санкций против России пока введено не было, ситуация и с мировой макроэкономикой, и с отечественной не претерпела изменений за последние дни», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 90 рублей.

Отмечается, что доллар закрепился выше 74 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить