ЦБ подготовил проект повышения лимита переводов в Системе быстрых платежей

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В проекте указания Центробанка говорится, что лимиты на объём операций в Системе быстрых платежей (СБП) в сутки, устанавливаемые банками для своих клиентов, должны быть не менее 150 тыс. рублей.
ЦБ подготовил проект повышения лимита переводов в Системе быстрых платежей
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Банка России.

Отмечается, что скорректировать свои лимиты переводов банкам необходимо до 1 октября 2021 года.

В ЦБ пояснили, что «это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан».

Также в Банке России сообщили, что с 1 апреля 2022 года участники системы «обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного НСПК мобильного приложения СБП (СБПэй)». 

Ранее юрист Эдуард Бугров, управляющий партнёр инвестиционного холдинга, рассказал в беседе с ФАН, как вернуть деньги в случае ошибки при переводе.

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