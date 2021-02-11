ЦБ подготовил проект повышения лимита переводов в Системе быстрых платежей
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Банка России.
Отмечается, что скорректировать свои лимиты переводов банкам необходимо до 1 октября 2021 года.
В ЦБ пояснили, что «это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан».
Также в Банке России сообщили, что с 1 апреля 2022 года участники системы «обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного НСПК мобильного приложения СБП (СБПэй)».
Ранее юрист Эдуард Бугров, управляющий партнёр инвестиционного холдинга, рассказал в беседе с ФАН, как вернуть деньги в случае ошибки при переводе.